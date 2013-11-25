Требуется специалист по Opencart для выполнения различного рода задач от настроек до правки движка и его плагинов. Оплата после выполнения определенного кол-ва работ по сайту.
Доработка сайта на Joomla.
Доработать сайт до полного рабочего стояния.
Исправить ошибки, облегчить стартовую страницу для быстрой загрузки.
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