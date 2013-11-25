Доработка сайта на Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки150 просмотров

Доработать сайт до полного рабочего стояния.

Исправить ошибки, облегчить стартовую страницу для быстрой загрузки.

www.Petellka.com

Joomla
11 лет назад
kill117
Борис 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров