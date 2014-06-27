Установить на CMS или на ваши движки задание и макеты в приложение, данные макеты скрины их уже сверстанны есть уже html готовые нужно их установить и разработать полценно весь функционал из т3 сделать сайт готовый к работе, жду от вас предложений по срокам и бюджету и варианты на чём будет сайт