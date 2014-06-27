Установить на CMS или на ваши движки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок204 просмотра

Установить на CMS или на ваши движки задание и макеты в приложение, данные макеты скрины их уже сверстанны есть уже html готовые нужно их установить и разработать полценно весь функционал из т3 сделать сайт готовый к работе, жду от вас предложений по срокам и бюджету и варианты на чём будет сайт

HTML
11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Спасибо огромное за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом Быстро Качественно Профессионально Удачи вам во всех начинаниях
все нормально, рекамендую

Заявки фрилансеров

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад