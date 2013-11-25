Доработка Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка164 просмотра

Требуется специалист по Opencart для выполнения различного рода задач от настроек до правки движка и его плагинов.

Оплата после выполнения определенного кол-ва работ по сайту.

Opencart
11 лет назад
onx
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров