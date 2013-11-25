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PHP-программист со знанием Bitrix CMS
Для развития стартапа www.agrobazar.ru требуется php-программист со знанием Bitrix CMS.
Занятость - от 25 до 50 часов в неделю - в зависимости от возможностей кандидата.
От вас ожидаем:
- хорошие навыки и опыт программирования под Bitrix CMS.
- аккуратность в мелочах,
- аналитический склад ума,
- высокую степень ответственности,
- честность,
- адекватное общение,
- умение работать в паре со вторым программистом.
Возможные варианты работы:
1) удаленная работа через (для управления проектом используется www.leankit.com) - на условиях постоянной занятости или частичной занятости,
2) работа в офисе (для Воронежа или желающих переехать).
Компенсация - предварительная вилка: 200-300 руб./ час.
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