PHP-программист со знанием Bitrix CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Для развития стартапа www.agrobazar.ru требуется php-программист со знанием Bitrix CMS.

Занятость - от 25 до 50 часов в неделю - в зависимости от возможностей кандидата.

От вас ожидаем:

- хорошие навыки и опыт программирования под Bitrix CMS.

- аккуратность в мелочах,

- аналитический склад ума,

- высокую степень ответственности,

- честность,

- адекватное общение,

- умение работать в паре со вторым программистом.

Возможные варианты работы:

1) удаленная работа через (для управления проектом используется www.leankit.com) - на условиях постоянной занятости или частичной занятости,

2) работа в офисе (для Воронежа или желающих переехать).

Компенсация - предварительная вилка: 200-300 руб./ час.

PHP
11 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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