Восстановление доступа к сайтам (ошибка пароля БД)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок148 просмотров

После смены пароля к БД в панели управления хостинга пропал доступ к сайтам: prodentum.ru (joomla 2.5) prodentumshop.ru (prestashop) и появились соответствующие ошибки при входе с браузера:

Database connection error (2): Could not connect to MySQL.

Link to database cannot be established: SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'prodentum'@'localhost' (using password: YES)

Нужно восстановить доступ.

JoomlaMySQLPrestaShop
11 лет назад
prodentum
Максим 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rav1k
Артем 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро отработал проект. Четко, конкретно, понятно!!! Большое спасибо. Планирую сотрудничать по другим проектам.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

rav1k
Артем 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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