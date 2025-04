Восстановление доступа к сайтам (ошибка пароля БД)

После смены пароля к БД в панели управления хостинга пропал доступ к сайтам: prodentum.ru (joomla 2.5) prodentumshop.ru (prestashop) и появились соответствующие ошибки при входе с браузера:

Database connection error (2): Could not connect to MySQL.

Link to database cannot be established: SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'prodentum'@'localhost' (using password: YES)

Нужно восстановить доступ.