Сайт на джумле. Тематика - реклама

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$33
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок191 просмотр

Макет простой. Функционал простейший, по сути только обновление страни и создание новых разделов:)

Сроки жмут.

Желательно показать что-то уже сегодня - завтра.

Joomla
11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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