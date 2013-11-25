Доработки сайта на кастомной Simplacms

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок432 просмотра

Используется в качестве системы Simplacms (http://simplacms.ru) с довольно глубоким кастомом. Нужен человек очень хорошо (без "экспериментов") разбирающийся в данном движке. Задачи состоят в регулярных работах до доводке тех или иных частей сайта под запрос клиента. Бюджет задачи в каждом случае оговаривается индивидуально в зависимости от ТЗ.

11 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров