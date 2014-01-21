Требуется доработка сайт - Drupal 7

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Завершен4 заявки182 просмотра

Требуется доработка вывода текста на сайт.

Сайт сделан на – Drupal 7

Нужен программист – хорошо владеющий данной CMS

- задача не сложная!

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Drupal
11 лет назад
fedorovdenis
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

k_chernish
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Ребята выдерживают дедлайн и делают работу качественно. и немного обучают) спасибо!
Хороший заказчик - неоднократно работали. заказ был получен, сделан, оплачен согласно договорённости. в общем - тип-топ) спасибо!

Заявки фрилансеров

k_chernish
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад