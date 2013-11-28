Натянуть свёрстанный дизайн на движок

Супер!! Рекомендую как очень хорошего знатока Wordpress. По ходу работы возникло пару моментов, которые мы не предусмотрели на этапе ТЗ. Тем не менее всё установил, настроил, приятно работать! Никаких задержек - всегда онлайн. То, что нужно для хорошей работы.