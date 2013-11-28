Используется в качестве системы Simplacms (http://simplacms.ru) с довольно глубоким кастомом. Нужен человек очень хорошо (без "экспериментов") разбирающийся в данном движке. Задачи состоят в регулярных работах до доводке тех или иных частей сайта под запрос клиента. ...
Натянуть свёрстанный дизайн на движок
Нужно натянуть свёрстанный дизайн на движок
Необходимые возможности через движок:
1. Возможность менять картинки на слайд-шоу
2. Страницы разделены на 4 раздела, (верхние кнопки)
3. Форма обратной связи
4. Статические страницы вне разделов (вверху страницы). автоматическое создание меню делать не нужно.
5. Новости
6. Возможность поменять текст на главной странице
Предпочтительно wordpress, joomla 3
Выбранный исполнитель
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