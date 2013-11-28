Натянуть свёрстанный дизайн на движок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок190 просмотров

Нужно натянуть свёрстанный дизайн на движок

Необходимые возможности через движок:

1. Возможность менять картинки на слайд-шоу

2. Страницы разделены на 4 раздела, (верхние кнопки)

3. Форма обратной связи

4. Статические страницы вне разделов (вверху страницы). автоматическое создание меню делать не нужно.

5. Новости

6. Возможность поменять текст на главной странице

Предпочтительно wordpress, joomla 3

JoomlaWordPress
11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$70
1 день
Супер!! Рекомендую как очень хорошего знатока Wordpress. По ходу работы возникло пару моментов, которые мы не предусмотрели на этапе ТЗ. Тем не менее всё установил, настроил, приятно работать! Никаких задержек - всегда онлайн. То, что нужно для хорошей работы.
Четкое ТЗ, оплата в срок! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад