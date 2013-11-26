Доработать плагин для WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки124 просмотра

Требуется доработать плагин Custom Permalinks http://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/ Основная функция данного плагина - это возможность редактировать url любой записи или страницы на сайте, но при использовании таких символов, как "?" и "=" данный плагин их кодирует в %3F и %3D

Необходимо отключить данное кодирование, чтобы данные символы могли отображаться нормально. Плагин прикреплен к заданию.

WordPress
11 лет назад
maxxf
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$15
1 день
Все как всегда сделано на отлично и в очень сжатые сроки. Рекомендую Давида к сотрудничеству.
Отлично поработали. Спасибо.

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад