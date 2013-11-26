Используется в качестве системы Simplacms (http://simplacms.ru) с довольно глубоким кастомом. Нужен человек очень хорошо (без "экспериментов") разбирающийся в данном движке. Задачи состоят в регулярных работах до доводке тех или иных частей сайта под запрос клиента. ...
Доработать плагин для WordPress
Требуется доработать плагин Custom Permalinks http://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/ Основная функция данного плагина - это возможность редактировать url любой записи или страницы на сайте, но при использовании таких символов, как "?" и "=" данный плагин их кодирует в %3F и %3D
Необходимо отключить данное кодирование, чтобы данные символы могли отображаться нормально. Плагин прикреплен к заданию.
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