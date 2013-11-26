Сделать шаблонный сайт на Joomla

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок150 просмотров

Подобрать несколько шаблонов, соотвествующих нашим требованиям.

В случаии неободимости подправить верстку, чтобы нормально отображалось и в ie и в хроме и др.

(будем проверять!)

Наполнить контентом 10-15 страниц, возможно потребуется подогнать контент под шаблон(фото,текста, лого)

Настройка, формы обратной связи. Слайдер запилить. Яндекс.Метрика (на кажждой странице). Регистрация в веб-мастере Яндекса.

Joomla
11 лет назад
promo1ror
Иван 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров