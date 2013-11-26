Добрый день Есть сайт кинотеатра на Wordpress, в котором расписание кино мы получаем от другой базы, которая конектится с Wordpress и передает лишь расписание ввиде цифр, типа 26.11.2013 16:00 и тд ...
Сделать шаблонный сайт на Joomla
Подобрать несколько шаблонов, соотвествующих нашим требованиям.
В случаии неободимости подправить верстку, чтобы нормально отображалось и в ie и в хроме и др.
(будем проверять!)
Наполнить контентом 10-15 страниц, возможно потребуется подогнать контент под шаблон(фото,текста, лого)
Настройка, формы обратной связи. Слайдер запилить. Яндекс.Метрика (на кажждой странице). Регистрация в веб-мастере Яндекса.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по Opencart для выполнения различного рода задач от настроек до правки движка и его плагинов. Оплата после выполнения определенного кол-ва работ по сайту.Завершен11 лет назад
Не добавляет больше 89 пунктов в wordpress нужно исправить этот баг. кто знает как-откликнитесь! блин, забыл написать что речь идет о меню!Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно натянуть свёрстанный дизайн на движок Необходимые возможности через движок: 1. Возможность менять картинки на слайд-шоу 2. Страницы разделены на 4 раздела, (верхние кнопки) 3. Форма обратной связи ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужно собрать простенький шаблон, и пояснить некоторые моменты по шаблону.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
http://eris.mb-dev.ru/ Список доработок - 1. создать карточку товара https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxa1poOS1vYnBDeHM/edit?usp=sharing - имеется верстка. Карточка товара выводит сразу несколько артикулов. 2. вывести в каталоге https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxZkpnQUZrZnRxY2c/edit?usp=sharing разделы категорий. Уточню, категории делятся на разделы. ...Завершен11 лет назад
Коллеги, у нас в студии временно уходит основной программист на 1 месяц (военные сборы), нужен хороший специалист на техподдержку существующих проектов + на разработку новых. Разработка заключается в установке и настройке CMS ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется доработать плагин Custom Permalinks http://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/ Основная функция данного плагина - это возможность редактировать url любой записи или страницы на сайте, но при использовании таких символов, как "?" и "=" данный плагин их кодирует в ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в в настройке мастера установки, инсталлера и подготовке пакета для импорта на маркетплейс.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищем CMS многопоточника в команду службы поддержки. Требования * Внимание к мелочам, аккуратность. * Знание joomla, wordpress. Желательно drupal, bitrix. * Умение ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад