Нужно внести доработки в Wordpress

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Добрый день

Есть сайт кинотеатра на Wordpress, в котором расписание кино мы получаем от другой базы, которая конектится с Wordpress и передает лишь расписание ввиде цифр, типа 26.11.2013 16:00 и тд

Нужно сделать так, чтобы пользователью показывались данные только акктуальные, не хотелось бы выводить время фильма, которое уже было в этот день и не акктуально. А также прошедшие даты.

WordPress
11 лет назад
rigo
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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