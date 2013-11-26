Нужно внести доработки в Wordpress

Добрый день

Есть сайт кинотеатра на Wordpress, в котором расписание кино мы получаем от другой базы, которая конектится с Wordpress и передает лишь расписание ввиде цифр, типа 26.11.2013 16:00 и тд

Нужно сделать так, чтобы пользователью показывались данные только акктуальные, не хотелось бы выводить время фильма, которое уже было в этот день и не акктуально. А также прошедшие даты.