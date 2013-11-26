Увеличить скорость загрузки сайта на joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок138 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Есть сайт (адрес скину в личку тем, кого выберу исполинтелем или кандидатом) Нужно увеличить скорость загрузки сайта, на данный момент от 0.61 до 12 секунд. Исполнителя буду выбирать отталкиваясь от цены, отзывов, опыта, я сам фрилансер и понимаю, что дешево - значит долго и не качественно, но сайт не мой, знакомый попросил помочь. От вас жду - срок, цена.

Joomla
11 лет назад
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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