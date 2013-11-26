Необходимо доработать сайт на instantCMS 1.10.1. Основные работы: перенос базы, местами правка шаблона, доработка модулей, правка компонента. Указывайте стоимость и сроки. Оплата ЯД.
Перенос сайта Wordpress на шаблон Striking
Требуется программист для переноса уже действующего сайта, работающего на бесплатном шаблоне Magazine Basic CMS Wordpress, на платный премиум-шаблон Striking CMS Wordpress.
Требования:
1. Опыт работы с премиум-шаблоном Striking.
2. Максимально использовать штатные функции шаблона Striking.
3. Не использовать плагины не рекомендованные разработчиком Striking.
4. Сохранить узнаваемость нынешнего вида.
5. Более подробно лично.
ОПЛАТА:
Webmoney (рубли или доллары)
Заявки фрилансеров
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