Перенос сайта Wordpress на шаблон Striking

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок166 просмотров

Требуется программист для переноса уже действующего сайта, работающего на бесплатном шаблоне Magazine Basic CMS Wordpress, на платный премиум-шаблон Striking CMS Wordpress.

Требования:

1. Опыт работы с премиум-шаблоном Striking.

2. Максимально использовать штатные функции шаблона Striking.

3. Не использовать плагины не рекомендованные разработчиком Striking.

4. Сохранить узнаваемость нынешнего вида.

5. Более подробно лично.

ОПЛАТА:

Webmoney (рубли или доллары)

WordPress
11 лет назад
kovalsergey48
Сергей 
57 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров