Каталог товаров на Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка130 просмотров

Есть сайт на Joomla. Используется каталог товаров на компоненте ZOO.

Верстка уже сделана, требуется настроить компонент и вывести в готовую верстку (сейчас компонент выводит в стандартном оформлении)

Подробности в ЛС.

Спасибо.

Joomla
11 лет назад
henri89
Петр 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров