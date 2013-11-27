Почистить joomla от вирусов и обновить

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок161 просмотр

сайт www.qwerti.ru Версия 1.5.20 Почистить joomla от вирусов и обновить

20wmz

Joomla
11 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все круто, спасибо
Работали, все хорошо.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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