Поставить верстку на движок магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок153 просмотра

Есть макет дизайна сайта (в приложении) Необходимо сверстать и поставить на любой более-менее нормальный движок магазина. Например joomla virtuemart. Главное что бы в итоге был магазин с:

1. Отсутсвием обязательной регистрации

2. ЧПУ ссылки

3. Возможностью размещать статьи и новости

Joomla
11 лет назад
sergiy77
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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