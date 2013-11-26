Срочно нужен специалист cms modX, поправить информацию на странице, заменить формы обратной связи и звонка, провести ряд технических улучшений, добавить модуль галереи.
Поставить верстку на движок магазина
Есть макет дизайна сайта (в приложении) Необходимо сверстать и поставить на любой более-менее нормальный движок магазина. Например joomla virtuemart. Главное что бы в итоге был магазин с:
1. Отсутсвием обязательной регистрации
2. ЧПУ ссылки
3. Возможностью размещать статьи и новости
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