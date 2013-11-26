Натянуть верстку на WordPress

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Закрыт22 заявки219 просмотров

Есть сверстанный дизайн сайта.

Нужно его натянуть на WordPress 3.7.1 в стиле шаблона «Twenty Twelve».

WordPress
11 лет назад
glazunov_nikita
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров