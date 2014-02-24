Исправления на сайте cms modX

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Завершен3 заявки198 просмотров

Срочно нужен специалист cms modX, поправить информацию на странице, заменить формы обратной связи и звонка, провести ряд технических улучшений, добавить модуль галереи.

MODX
11 лет назад
prmanager
Виктория 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Denis_Demut
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$75
2 дня
Работа качественная, дизайн современный.
все хорошо, продолжаем сотрудничать

Заявки фрилансеров

Denis_Demut
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад