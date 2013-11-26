Требуеться сделать капчу в регистрации Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок124 просмотра

Есть магазин. Необходимо сделать капчу при регистрации. Движок Joomla. сроки короткие.

Joomla
11 лет назад
flooper
Даниил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров