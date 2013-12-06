Удалить вирус с сайта (битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки165 просмотров

Есть зараженный сайт на битриксе. Задача - вычистить код с сайта, обновить и сделать так, что бы этого не случилось в будущем.

В заявках хочу увидеть стоимость ваших услуг и портфолио.

11 лет назад
Kirus
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Все сделал отлично. Огромное спасибо.
Было приятно поработать с Кириллом. Буду рад помочь в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад