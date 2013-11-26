Установить шаблон Joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок188 просмотров

Необходимо установить и сделать первоначальную настройку шаблона на сайт, на joomla 2.5 или выше. Работа срочная.

Joomla
11 лет назад
prmanager
Виктория 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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