Срочно нужен специалист cms modX, поправить информацию на странице, заменить формы обратной связи и звонка, провести ряд технических улучшений, добавить модуль галереи.
Установить шаблон Joomla 2.5
Необходимо установить и сделать первоначальную настройку шаблона на сайт, на joomla 2.5 или выше. Работа срочная.
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