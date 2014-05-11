Есть сайт небольшой гостиницы на джумле. Хозяин сайт не поддерживает и не обновляет, поэтому периодически сайт заражается вирусами. Нужно сейчас восстановить его работу. Хостинг на Джино. Дам доступы. Срок - пару дней.
Студия "Паракадров"(www.parakadrov.com). Живем в Калининграде, работаем по всему миру.
Работаем с лучшими и с начинающей молодежью.
Делаем проекты в области:
кино и видео
верстки и дизайна
иллюстрации
анимации
web контент
организация мероприятий
PR сопровождение
- Служба поддержки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовый проект с текстурами. Нужна анимация сцены в 3д пролет камеры вокруг шкафа на 20 секунд. Задание очень простое.Анимациянет заявокЗакрыт10 лет назад
Выровнять звуковую дорожку к видео - 23 минуты. На звуковой есть несколько закадровых голосов записанных в разных студиях, на слух слышна разница, нужно подкорректировать. Работа срочная, на час опытному звукорежиссеру.Аудиомонтаж11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт http://konigtrans.ru/ Необходимо: 1. Составить семантическое ядро. 2. Провести внутреннюю оптимизацию сайта. 3. Дать рекомендации по продвижению сайта. От клиента есть список ключевых слов, но на постоянную оплату ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть макет листовки А4 (двухсторонний) сделанный в программе PowerPoint. Нужно сделать абсолютно идентичный макет в Corel. Срок - до завтра.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт на джумла 2.5. На нем форма заявки. Нужно подкорректировать немного эту форму (сделана через компонент ChronoForms).Завершен11 лет назад
Нужно сделать предпечатную корректуру по верстке. Русский язык. Срок - сегодня. Брошюра тут https://yadi.sk/i/RdW7OrbqVMBdJ (7мб)Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно посмотреть сверстанный макет (в pdf) и дать рекомендацию по верстке. Рекомендация не характера где что поменять, Заказчик уже все согласовал - но выявить висящие строки, где что немного подправить, подровнять. Срок исполнения - сегодня.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Иллюстрации для брошюры Задание выслано исполнителюЗавершен11 лет назад
Есть сайт на джумле 2.5. Есть отдельно сделанный виртуальный тур (krpano). Нужно его поставить на сайт.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Нужно записать видео футбольного матча, который будет транслироваться 17 апреля вот на этом сайте http://miclive.micfootball.com/web/MatchMedia.aspx?match=8772 с 11.00 до 12.00 (московское время) для молодежной футбольной команды "Крылья Балтики" (Wings of Baltic) формат ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт11 лет назад
1. Поправить css в меню 2. Добавить форму заявки 3. Поправить лого (положение в каркасе) 4. Добавить флеш банер на главную страницу (банер есть)Завершен11 лет назад
- $10
Необходимо сделать на сайте бегущую строку по образу как здесь http://cci-hse.ru/ (в самом верху). В моем случае будут выводиться заголовки новостей сайта с возможностью кликнуть и перейти на новость. Место установки такое же ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $115
Нарисовать комикс «Судья» для детей и подростков (9–16 лет) на заданную тему. В комиксе 20 картинок. Предоставляются сценарий (что на картинке уже придумано), можно вносить конструктивные коррективы. Работа срочная — срок неделя с момента получения ...Завершен11 лет назад
- $15
Необходимо сделать простую анимацию в детских минироликах. Есть в векторе картинки ролика - нужно их анимировать. Анимация как правило такая: - облачки плывут, солнышко улыбается - у персонажей несложные движения ручки-ножки ...Анимация6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $85
Нужно на фото (70 шт.) вырезать фоны и некоторые детали, чтобы в дальнейшем при обработке можно было создать эффект видео. Работа срочная.Обработка фотографий8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $115
Нарисовать комикс «Архитекторы» для детей и подростков (9–16 лет) на заданную тему. В комиксе 20 картинок. Предоставляются сценарий (что на картинке уже придумано), можно вносить конструктивные коррективы. Работа срочная — срок неделя с момента получения ...Завершен11 лет назад
- $150
Нарисовать комикс «Строитель» для детей и подростков (9–16 лет) на заданную тему. В комиксе 20 картинок. Предоставляются сценарий (что на картинке уже придумано), можно вносить кнструктивные коррективы. Работа срочная - срок неделя с момента ...Завершен11 лет назад
- $30
Есть полусверстанный в Corel Draw макет путеводителя туристического, формат В6. Нужно привести в порядок недоделанные страницы, довнести информацию недостающую и исправить ошибки после корректуры, подготовить к печати. Общая сумма работы 1000 рублей. ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно нужен специалист cms modX, поправить информацию на странице, заменить формы обратной связи и звонка, провести ряд технических улучшений, добавить модуль галереи.Завершен11 лет назад