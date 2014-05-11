prmanager

Виктория prmanager

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Продюсер

Студия "Паракадров"(www.parakadrov.com). Живем в Калининграде, работаем по всему миру.

Работаем с лучшими и с начинающей молодежью.

Делаем проекты в области:

кино и видео

верстки и дизайна

иллюстрации

анимации

web контент

организация мероприятий

PR сопровождение

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Очистить от вирусов сайт на Джумле

    Есть сайт небольшой гостиницы на джумле. Хозяин сайт не поддерживает и не обновляет, поэтому периодически сайт заражается вирусами. Нужно сейчас восстановить его работу. Хостинг на Джино. Дам доступы. Срок - пару дней.

    Joomla
    Служба поддержки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3 д анимация

    Есть готовый проект с текстурами. Нужна анимация сцены в 3д пролет камеры вокруг шкафа на 20 секунд. Задание очень простое.

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно - выровнять звуковую дорожку к видео

    Выровнять звуковую дорожку к видео - 23 минуты. На звуковой есть несколько закадровых голосов записанных в разных студиях, на слух слышна разница, нужно подкорректировать. Работа срочная, на час опытному звукорежиссеру.

    Аудиомонтаж11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация и продвижение сайт на wordpress

    Есть сайт http://konigtrans.ru/ Необходимо: 1. Составить семантическое ядро. 2. Провести внутреннюю оптимизацию сайта. 3. Дать рекомендации по продвижению сайта. От клиента есть список ключевых слов, но на постоянную оплату ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекомендации по верстке

    Нужно посмотреть сверстанный макет (в pdf) и дать рекомендацию по верстке. Рекомендация не характера где что поменять, Заказчик уже все согласовал - но выявить висящие строки, где что немного подправить, подровнять. Срок исполнения - сегодня.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Записать видео с интернета

    $15

    Нужно записать видео футбольного матча, который будет транслироваться 17 апреля вот на этом сайте http://miclive.micfootball.com/web/MatchMedia.aspx?match=8772 с 11.00 до 12.00 (московское время) для молодежной футбольной команды "Крылья Балтики" (Wings of Baltic) формат ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Бегущая строка на сайте Joomla

    $10

    Необходимо сделать на сайте бегущую строку по образу как здесь http://cci-hse.ru/ (в самом верху). В моем случае будут выводиться заголовки новостей сайта с возможностью кликнуть и перейти на новость. Место установки такое же ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать комикс

    $115

    Нарисовать комикс «Судья» для детей и подростков (9–16 лет) на заданную тему. В комиксе 20 картинок. Предоставляются сценарий (что на картинке уже придумано), можно вносить конструктивные коррективы. Работа срочная — срок неделя с момента получения ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простая анимация во флеш

    $15

    Необходимо сделать простую анимацию в детских минироликах. Есть в векторе картинки ролика - нужно их анимировать. Анимация как правило такая: - облачки плывут, солнышко улыбается - у персонажей несложные движения ручки-ножки ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать комикс

    $115

    Нарисовать комикс «Архитекторы» для детей и подростков (9–16 лет) на заданную тему. В комиксе 20 картинок. Предоставляются сценарий (что на картинке уже придумано), можно вносить конструктивные коррективы. Работа срочная — срок неделя с момента получения ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать комикс

    $150

    Нарисовать комикс «Строитель» для детей и подростков (9–16 лет) на заданную тему. В комиксе 20 картинок. Предоставляются сценарий (что на картинке уже придумано), можно вносить кнструктивные коррективы. Работа срочная - срок неделя с момента ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доделать верстку

    $30

    Есть полусверстанный в Corel Draw макет путеводителя туристического, формат В6. Нужно привести в порядок недоделанные страницы, довнести информацию недостающую и исправить ошибки после корректуры, подготовить к печати. Общая сумма работы 1000 рублей. ...

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

skwy
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Макет листовки А4
PowerPoint
Рад сотрудничеству. Оплата моментальная.
Андрей сделал все в точности с ТЗ, даже больше. Все время на связи, приятно работать! Заказчик остался доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
zakhnikita
Никита 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
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Joomla
Четко поставленная задача, моментальная оплата Рекомендую!
Работой Никиты осталась довольна. Очень оперативно, грамотно справился с задачей. Буду обращаться. Рекоменую!
Ответный отзыв
Katarinchen
Екатерина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Дизайн постера для фильма
Очень понравилось работать с Викторией. Задачи всегда поставлены четко, задания интересные и позволяют раскрыть свой творческий потенциал.
Работать с Екатериной мне понравилось! Несмотря на то, что задача была довольно таки сложная (в смысле поиска картинок), а бюджет не очень большой - Катя проявила терпение и целеустремленность в поиске нужного. К работе подходит профессионально, с большой ответственностью. Всегда на связи! Рекомендую и продолжаю сотрудничать.
Ответный отзыв
SSid65
Сергей 
59 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
11 лет назад
Корректура брошюры
Ясно поставленная задача, хорошее и четкое взаимодействие, своевременная оплата. Благодарю и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Сергей оперативно и профессионально сделал корректуру брошюры! Чувствуется серьезный подход и деньги вполне разумные. Огромное спасибо! Буду обращаться еще.
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my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Рекомендации по верстке
Всё отлично, задача ясна, сделана в срок, оплата моментальная. Рекомендую!!!
Спасибо, Алексею за работу! Несмотря на выходной день, все сделал быстро, профессионально. Рекомендую!
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