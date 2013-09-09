Дизайн постера для фильма

Работа сложная, скорее для фанатов кино и мастеров фотошопа, а главный минус- деньги смешные - 500 рублей за постер. Но таков бюджет и это не обсуждается, увы!

Материалов нет, их нужно самостоятельно найти. Есть только сценарий, описание как постер должен выглядеть.

Срок - нереальный - 1 день.

Есть желающие? :)