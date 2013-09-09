Дизайн постера для фильма

$15
Дизайн продукцииЗавершен1 заявка169 просмотров
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Работа сложная, скорее для фанатов кино и мастеров фотошопа, а главный минус- деньги смешные - 500 рублей за постер. Но таков бюджет и это не обсуждается, увы!

Материалов нет, их нужно самостоятельно найти. Есть только сценарий, описание как постер должен выглядеть.

Срок - нереальный - 1 день.

Есть желающие? :)

10 лет назад
prmanager
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Katarinchen
Екатерина 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Работать с Екатериной мне понравилось! Несмотря на то, что задача была довольно таки сложная (в смысле поиска картинок), а бюджет не очень большой - Катя проявила терпение и целеустремленность в поиске нужного. К работе подходит профессионально, с большой ответственностью. Всегда на связи! Рекомендую и продолжаю сотрудничать.
Очень понравилось работать с Викторией. Задачи всегда поставлены четко, задания интересные и позволяют раскрыть свой творческий потенциал.
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