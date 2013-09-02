Дизайн плаката, формат A1; A4; и другие...

Дизайн продукцииЗакрыт20 заявок227 просмотров
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Необходимо разработать и реализовать дизайн рекламного плаката для Бюро переводов.

-штендер: размер рекламного поля: 56см х 86см;

-флаер А4 двусторонний;

-плакат А1;

-рекламная стойка "паук" 160см х 60см

10 лет назад
BP_Ellen
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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