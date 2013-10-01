Дизайн коробки для товара

Здравствуйте! Нужно разработать буклет А5, строительной тематики, реклама строительного справочника (раздаточный материал). А4 - сложенный ). Прошу указывать цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн коробки для автомобильных галогенных ламп, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе.
Нужно придерживаться стилистки компании.
В приложении как это должно быть.
Размеры коробки вышлю на E-mail кого заинтересует.
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