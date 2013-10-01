Дизайн коробки для товара

$100
Дизайн продукцииЗавершен18 заявок361 просмотр
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Нужно разработать дизайн коробки для автомобильных галогенных ламп, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе.

Нужно придерживаться стилистки компании.

В приложении как это должно быть.

Размеры коробки вышлю на E-mail кого заинтересует.

10 лет назад
3ti
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$100
3 дня
Все сделал вовремя, хорошо и в срок
Сделали хороший продукт. Александр четко понимает, что нужно. Рекомендую.
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