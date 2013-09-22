3ti

Александр 3ti

 
36 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работа не волк
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
neurokiss
Юлия 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
19 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Откорректировать готовый дизайн коробки в Illustrator
Все отлично, спасибо Александру за совместную работу!)
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн коробки для товара
Сделали хороший продукт. Александр четко понимает, что нужно. Рекомендую.
Все сделал вовремя, хорошо и в срок
Ответный отзыв
nixXxon86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн коробки для товара
Разработал дизайн для 3-х коробок DLED, заказчик оплатил мои услуги вовремя, было приятно работать.
Все супер сделал все быстро и качественно.
Ответный отзыв