Нужно разработать дизайн коробки для автомобильных галогенных ламп, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе. Нужно придерживаться стилистки компании. В приложении как это должно быть. Размеры коробки вышлю на ...