Откорректировать готовый дизайн коробки в Illustrator под другой размер коробки в илюстраторе
- $10Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $100
Настроить через аpi синхронизацию по остаткам - ценам с сайта на движке Simpla CMS с маркет плейсами. а) Чтоб можно было из сайта на CMS Simpla передавать остатки и цены(по необходимости) в Яндекс Маркет, Озон, Wildberries б) ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
У нас есть макеты печатных плат в формате Corel. Эти макеты нужно перевести в формат pcb, используя к примеру программу Altium Designer. в приложении один из чертежей.Чертежи и Схемы1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $15
Сделать деталь в 3D в формате STP,STEP Solidworks. Есть 3d модель в 3ds, но она не четкая есть погрешности, в приложении чертежи нужно на основе их сделать 3d модель в этих форматах STP,STEP Solidworks , ...Чертежи и Схемы7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно сделать постер автомобильных ламп. Нужно придерживаться стилистики стилистики компании DLED. Лампы отличаются свечением, есть лампы белым и желтым свечением, как для грузовых ламп так и для легковых, на постере нужно нариовать легковую машину ...Дизайн продукции19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно Доработать выгрузку заказов с сайта в 1с , с сайта все выгружается формируется XML (заказы, артикули, товары, штрихкоды ), все вгружается в 1с номенклатура и заказы, но вот у товаров не вгружают артикули и ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно разработать 3 дизайнеров коробок для различных товаров . Нужно придерживаться стилистки компании. В приложении как это должно быть. Размеры коробки вышлю на E-mail кого заинтересует.Дизайн продукции9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть онлайн гипермаркет более 150 000 товаров, нужно от рекламировать в Яндекс директе, составить компании.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн коробки для автомобильных галогенных ламп, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе. Нужно придерживаться стилистки компании. В приложении как это должно быть. Размеры коробки вышлю на ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн коробки для ксеноновых ламп, блоков розжига, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе. Нужно придерживаться стилистки компании. В приложении как это должно быть. Размеры коробки ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад