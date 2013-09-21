Дизайн коробок для товаров

Здравствуйте друзья! Есть интеллект-карта нужно из неё сделать две! Там 12 пунктов, нужно разделить так: 1) Первых 7 пунктов это первая карта. Сделать в виде звезды и назвать: "7 простых и эффективных способов продажи Информации" 2)Остальные 5 ...