Дизайн флаера

Дизайн продукцииЗакрыт27 заявок270 просмотров
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Доброго дня!

Нужен дизайн флаера формата а4, сложенного втрое. На лицевой стороне - продающее предложение, на внутренних - товары с ценой.

На задней стороне - контакты и условия сотрудничества.

Простой, светлый стиль.

От вас стоимость и сроки. Спасибо!

10 лет назад
d_ro
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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