Дизайн флаера

Видео уроки в контексте фриланса, на примере выполнения заказа, можно взять свой уже когда-то сделанный заказ, или несколько заказов, и рассказать про них, либо что-то из текущих проектов на сайте, и продемонстрировать как бы вы ...
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