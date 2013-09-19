Дизайн флаера

Евгения просто воплотила в жизнь идею, как она есть, предложила несколько интересных вариантов, исправила всё, о чем я просила, исполнила заказ гораздо быстрее, чем предполагалось. Очень красиво рисует, прекрасно работает с текстом. А самое главное - приятна в обращении, очень вежлива и терпелива. С удовольствием продолжу сотрудничество с этим талантливым дизайнером.