Рекламный материал для выставки

Необходима рекламная листовка. Это может быть раскладушка, или другой стандартный формат.

Целевая аудитория - Директора по персоналу, менеджеры по персоналу.

С помощью рекламного материала необходмо донести преимущества сайта www.hrmhelper.com и ключевая задача - сдалеть так, чтобы те, кто увидят эту листовку - зарегистрировались на сайте.

Акция, которая позволит увеличить количество регистраций:

Промо код, благодаря которому человек получает на счет 50$ и таким образом, получает скидку на платные пакеты услуг.

На сайте есть инфографика о преимуществах сайта для пользователей. Можно использовать и ее каким-то образом.

http://www.hrmhelper.com/page/10