Рекламный материал для выставки

Необходимо нарисовать обложку для книги о обучении бизнес-тренеров. Концепция есть. Сложного ничего не надо. Плюс сделать 3D для сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима рекламная листовка. Это может быть раскладушка, или другой стандартный формат.
Целевая аудитория - Директора по персоналу, менеджеры по персоналу.
С помощью рекламного материала необходмо донести преимущества сайта www.hrmhelper.com и ключевая задача - сдалеть так, чтобы те, кто увидят эту листовку - зарегистрировались на сайте.
Акция, которая позволит увеличить количество регистраций:
Промо код, благодаря которому человек получает на счет 50$ и таким образом, получает скидку на платные пакеты услуг.
На сайте есть инфографика о преимуществах сайта для пользователей. Можно использовать и ее каким-то образом.
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