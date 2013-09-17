Нарисовать Поздравительную открытку

Дизайн продукцииЗавершен16 заявок287 просмотров
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Нужно сделать открытку на день рождения :)

Открытка для мужчины на 30 лет.

Формат и размер открытки – свободный (в принципе, ориентироваться можно на лист А4)

Текст поздравления и ТЗ вышлю при личном общении

10 лет назад
rozzzenberg
Вероника 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
she-baibak
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
Всё отлично! Работа со всеми правками до последнего! Спасибо! :)
Очень понравилось работать с Вероникой! Подробное задание, со всевозможными ссылками:), своевременная оплата и приятное общение:) Надеюсь на продолжение сотрудничества!
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