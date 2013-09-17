Нарисовать Поздравительную открытку

Необходимо нарисовать обложку для книги о обучении бизнес-тренеров. Концепция есть. Сложного ничего не надо. Плюс сделать 3D для сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать открытку на день рождения :)
Открытка для мужчины на 30 лет.
Формат и размер открытки – свободный (в принципе, ориентироваться можно на лист А4)
Текст поздравления и ТЗ вышлю при личном общении
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