rozzzenberg

Нам для проекта необходимо анимировать 3d котаА именно его прыжок через экран (с одной стороны в другую) Анимировать и сделать композ и рендерингВот примеры моделей, которые мы выкупим:https://www.turbosquid.com/3d-models/maya-cat-mackerel-tabby-fur/652952https://www.turbosquid.com/3d-models/rigged-fur-model-1362805 Кота нужно сделать полностью белым (фото ...
Связь:
Email [email protected]
- 3D-графика5 заявокЗакрыт6 лет назад
Частично рекламный, частично информационный текст. Тематика - Здоровье Вашей семьи. Все подробности при личном общении.Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать открытку на день рождения :) Открытка для мужчины на 30 лет. Формат и размер открытки – свободный (в принципе, ориентироваться можно на лист А4) Текст поздравления и ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
7 флеш баннеров, все подробности при личном общенииЗавершен12 лет назад
Требуется создать 9 гиф баннеров (+\- 3) с ресайзами ( +\- 4) на определённую тему. Обязательно: 1. Дизайнерский вкус 2. Полное соответствие ТЗ (если будут новвоведения, то обсуждаются заранее) ...Завершен12 лет назад
Требуется создать баннеры PeelDown (flash) Нужен внимательный, ответственный и добросовестный фрилансер! Все подробности и ТЗ при общении Прошу указать стоимость работы и сроки. Спасибо. ...Завершен12 лет назад
Необходимо создать небольшие окна с формой подписки (Pop-Up) на различные тематики! Около 11 тематик. Число будет варьироваться в зависимости от того, как быстро и качественно будем всё делать. В ...Завершен12 лет назад
Требуется создать красивый и стильный дизайн продающей промо-страницы на различные тематики! Около 11 тематик. Число будет варьироваться в зависимости от того, как быстро и качественно будем всё делать. В данный ...Завершен12 лет назад
Срочно ищу дизайнеров/разработчиков GIF баннеров! С меня: своевременная оплата и точное ТЗ С вас: Соответствие требованиям: 1. Дизайнерский вкус 2. Полное соответствие ТЗ (если ...Завершен12 лет назад
Задача: Составить грамотный текст на тематику кредитов, подробнее при общении. Общие требования: Строгое соответствие текста с заданным планом (Грамотный, понятный план предоставляется) Безупречная грамотность (ошибки, описки, некорректно составленные ...Завершен12 лет назад
Требуется создать баннер PeelDown (flash) http://www.adriver.ru/doc/ban/examples/examples_564.html Нужен внимательный, ответственный и добросовестный фрилансер! Все подробности и ТЗ при общении Прошу указать стоимость работы и сроки. Спасибо. ...Завершен12 лет назад
Требуется сделать 3D модель книги Я даю в тз: 1. лого 2. тематику продукта, которую необходимо визуализировать в 3D модели 3. пример дизайна книги ...3D-графика10 заявокЗакрыт12 лет назад
Задачи: 1.) Составить грамотный, интересный текст «без воды» на тему отношений М и Ж. (Подробнее при общении) 2.) Составить грамотный, интересный текст «без воды» на тему Мужского здоровья. (Подробнее при общении) ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Задача: Составить грамотный текст на интересную тематику, подробнее при общении. Общие требования: Строгое соответствие текста с заданным планом (Грамотный, понятный план предоставляется) Безупречная грамотность (ошибки, описки, некорректно составленные ...Завершен12 лет назад
Задача: Требуется составить грамотный текст на тематику правильного питания, где будут затронуты близкие темы Общие требования: 1. Безупречная грамотность (ошибки, описки, некорректно составленные предложения неприемлемы) 2. Объём в районе 35.000 ...Завершен12 лет назад
Задача: Требуется составить грамотный текст на тематику бизнеса, где будут затронута тема как начать свой бизнес, с чего начать и т. д. Общие требования: 1. Безупречная грамотность (ошибки, описки, ...Завершен12 лет назад
Задача: Требуется составить грамотный текст на женскую тематику, где будут затронута тема женской груди Общие требования: 1. Безупречная грамотность (ошибки, описки, некорректно составленные предложения неприемлемы) 2. Объём в районе 35.000 ...Завершен12 лет назад
Необходимо создать небольшое окно с формой подписки (Pop-Up) В ТЗ при личном общении предоставлю всё необходимое: 1. Размер 2. Текст. 3. Логотип. 4. Описание 5. Пожелания/советы ...Завершен12 лет назад
Требуется создать один баннер PeelDown (flash) на тематику красоты, здоровья и стройности. Пример: http://www.adriver.ru/doc/ban/examples/examples_564.html Нужен внимательный, ответственный и добросовестный фрилансер! Все подробности и ТЗ при общении ...Завершен12 лет назад
Требуется создать красивый и стильный дизайн продающей промо-страницы на тематику красоты, здоровья и стройности. Исполнителю в ТЗ будет предоставлено: 1. Логотип. 2. Текст для промо-страницы, название рекламируемого продукта ...Завершен12 лет назад