rozzzenberg

Нам для проекта необходимо анимировать 3d котаА именно его прыжок через экран (с одной стороны в другую) Анимировать и сделать композ и рендерингВот примеры моделей, которые мы выкупим:https://www.turbosquid.com/3d-models/maya-cat-mackerel-tabby-fur/652952https://www.turbosquid.com/3d-models/rigged-fur-model-1362805 Кота нужно сделать полностью белым (фото ...