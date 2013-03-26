rozzzenberg

Вероника rozzzenberg

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Администрирование инстаграмма, копирайтинг/рерайтинг, помощь с составлением списков и прочих вещей в exel, координирование, ассистирование

Связь:

Email [email protected]

  • Анимирование, композинг и рендеринг модели 3D кота

    Нам для проекта необходимо анимировать 3d котаА именно его прыжок через экран (с одной стороны в другую) Анимировать и сделать композ и рендерингВот примеры моделей, которые мы выкупим:https://www.turbosquid.com/3d-models/maya-cat-mackerel-tabby-fur/652952https://www.turbosquid.com/3d-models/rigged-fur-model-1362805 Кота нужно сделать полностью белым (фото ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу талантливых GIF разработчиков!

    Требуется создать 9 гиф баннеров (+\- 3) с ресайзами ( +\- 4) на определённую тему. Обязательно: 1. Дизайнерский вкус 2. Полное соответствие ТЗ (если будут новвоведения, то обсуждаются заранее) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется создать баннер PeelDown (flash)

    Требуется создать баннеры PeelDown (flash) Нужен внимательный, ответственный и добросовестный фрилансер! Все подробности и ТЗ при общении Прошу указать стоимость работы и сроки. Спасибо. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно разработать формы подписки (Pop-Up)

    Необходимо создать небольшие окна с формой подписки (Pop-Up) на различные тематики! Около 11 тематик. Число будет варьироваться в зависимости от того, как быстро и качественно будем всё делать. В ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно создать дизайн небольшой промостранички

    Требуется создать красивый и стильный дизайн продающей промо-страницы на различные тематики! Около 11 тематик. Число будет варьироваться в зависимости от того, как быстро и качественно будем всё делать. В данный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтинг на тему Кредитов

    Задача: Составить грамотный текст на тематику кредитов, подробнее при общении. Общие требования: Строгое соответствие текста с заданным планом (Грамотный, понятный план предоставляется) Безупречная грамотность (ошибки, описки, некорректно составленные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Небольшой flash-баннер. Срочно ищу разработчика

    Требуется создать баннер PeelDown (flash) http://www.adriver.ru/doc/ban/examples/examples_564.html Нужен внимательный, ответственный и добросовестный фрилансер! Все подробности и ТЗ при общении Прошу указать стоимость работы и сроки. Спасибо. ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать небольшую 3D-модель книги

    Требуется сделать 3D модель книги Я даю в тз: 1. лого 2. тематику продукта, которую необходимо визуализировать в 3D модели 3. пример дизайна книги ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интересная работа для 2ух копирайтеров

    Задачи: 1.) Составить грамотный, интересный текст «без воды» на тему отношений М и Ж. (Подробнее при общении) 2.) Составить грамотный, интересный текст «без воды» на тему Мужского здоровья. (Подробнее при общении) ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтинг для ответственных

    Задача: Составить грамотный текст на интересную тематику, подробнее при общении. Общие требования: Строгое соответствие текста с заданным планом (Грамотный, понятный план предоставляется) Безупречная грамотность (ошибки, описки, некорректно составленные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтинг на тематику правильного питания

    Задача: Требуется составить грамотный текст на тематику правильного питания, где будут затронуты близкие темы Общие требования: 1. Безупречная грамотность (ошибки, описки, некорректно составленные предложения неприемлемы) 2. Объём в районе 35.000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтинг на тематику бизнеса

    Задача: Требуется составить грамотный текст на тематику бизнеса, где будут затронута тема как начать свой бизнес, с чего начать и т. д. Общие требования: 1. Безупречная грамотность (ошибки, описки, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтинг на женскую тематику

    Задача: Требуется составить грамотный текст на женскую тематику, где будут затронута тема женской груди Общие требования: 1. Безупречная грамотность (ошибки, описки, некорректно составленные предложения неприемлемы) 2. Объём в районе 35.000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать один небольшой баннер PeelDown (flash)

    Требуется создать один баннер PeelDown (flash) на тематику красоты, здоровья и стройности. Пример: http://www.adriver.ru/doc/ban/examples/examples_564.html Нужен внимательный, ответственный и добросовестный фрилансер! Все подробности и ТЗ при общении ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать дизайн небольшой промостранички

    Требуется создать красивый и стильный дизайн продающей промо-страницы на тематику красоты, здоровья и стройности. Исполнителю в ТЗ будет предоставлено: 1. Логотип. 2. Текст для промо-страницы, название рекламируемого продукта ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$56
10 баллов
11 лет назад
Найти или нарисовать стереоскопические картинки
Всегда любила стерео-картинки, потому с радостью выполнила такую работу. Хотелось бы в будущем ещё подобного задания. Если оно будет, я с радостью выполню!
Шикарная работа! Очень всё понравилось! Очень быстро всё сделала и по приемлемой цене!
Ответный отзыв
Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Срочно разработать формы подписки (Pop-Up)
Все в порядке.
Дорабатывал всё до последнего комментария!!! Спасибо! При необходимости буду обращаться
Ответный отзыв
Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создать небольшое окно с формой подписки (Pop-Up)
Рад сотрудничеству с Вероникой. Это ответственный и надежный человек.
Отлично! Все поп - апы теперь разрабатывает Александр.
Ответный отзыв
sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Срочно создать дизайн небольшой промостранички
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Поработали, всё хорошо, дорабатывал до последнего коммента. Как появится необходимость - буду обращаться
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Создать один небольшой баннер PeelDown (flash)
HTML
Рад был сотрудничеству!
Работу выполнили, подправляли, благо, что довели до конца! Положительное впечатление. Рекомендую
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