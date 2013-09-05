Изготовить рекламную листовку

Необходимо прорисовать этикетку для коробки. Эскиз и фото есть. Файлы ФОТО КУБИКОВ и ТЗ нарисованное на А4 Основная модель этикетки: ФОТО КУБИКОВ В ЦЕНТРЕ С РЕБЕНКОМ ОДИН КУБИК УВЕЛИЧЕН И ОТ НЕГО ИДУТ ВЫНОСКИ С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПРИЕМУЩЕСТВА ОПИСАНЫ В КАРТИНКЕ, ЕСЛИ НЕ ...