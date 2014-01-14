Дизайн для визиток

Нужно разработать дизайн коробки для автомобильных галогенных ламп, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе. Нужно придерживаться стилистки компании. В приложении как это должно быть. Размеры коробки вышлю на ...
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1. Дизайн именных визиток, но без названия должностей, на которых указать в верхней части (Группа компаний), и по аналогии с дизайном главной страницы метко (ее верхней частью) в различных блоках разместить маленький логотип сайта 1luxury.ru, логотип сайта first-time.ru и логотип сайта metko.ru. Под каждым из логотипов указать доменное имя сайта (мелким шрифтом). Всего получается три поля правее которых должно будет указано имя, фамилия, номер телефона и контактный почтовый адрес.
На обратной стороне визиток должно разместится тоже самое, только по английски. Английский вариант имен указан рядом с именами российсими в задаче ниже.
Данные визитки должны быть изготовлены под размер 5,3 см на 8,3 см (Надпись горизонтальная).
Всего таких визиток необходимо 250 штук по 50 на каждое имя:
Моргунов Никита (Nikita Morgunov)
8 (915) 001-28-16
Мороз Павел (Pavel Moroz)
8 (910) 003-33-53
Шандра Иван (Shandra Ivan)
8 (926) 612-90-30
Гусев Михаил (Gusev Mihail)
8(915) 001-33-43
2. Дизайн визиток не именных 100шт. для сайта 1luxury.ru и 100 шт. для сайта first-time.ru. Каждая из данных визиток должна содержать контактный телефон, адрес (без номера офиса и корпуса) почтовый адрес и номер телефона. Дизайн должен быть оформлен в стиле сайта (цвета и логотип), графические элементы на вкус дизайнера. Контакты нужно взять с сайтов. Данные визитки должны быть оформлены как рекламные брошурки формата визитки.
У ВСЕХ ВИЗИТОК ВАЖНО СОБЛЮСТИ В РАЗМЕРЕ 2ММ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ПОД ОБРЕЗ!!
Работа сразу должна быть реализована в векторном формате!
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