Дизайн для визиток

1. Дизайн именных визиток, но без названия должностей, на которых указать в верхней части (Группа компаний), и по аналогии с дизайном главной страницы метко (ее верхней частью) в различных блоках разместить маленький логотип сайта 1luxury.ru, логотип сайта first-time.ru и логотип сайта metko.ru. Под каждым из логотипов указать доменное имя сайта (мелким шрифтом). Всего получается три поля правее которых должно будет указано имя, фамилия, номер телефона и контактный почтовый адрес.

На обратной стороне визиток должно разместится тоже самое, только по английски. Английский вариант имен указан рядом с именами российсими в задаче ниже.

Данные визитки должны быть изготовлены под размер 5,3 см на 8,3 см (Надпись горизонтальная).

Всего таких визиток необходимо 250 штук по 50 на каждое имя:

Моргунов Никита (Nikita Morgunov)

8 (915) 001-28-16

[email protected]

Мороз Павел (Pavel Moroz)

8 (910) 003-33-53

[email protected]

Шандра Иван (Shandra Ivan)

8 (926) 612-90-30

[email protected]

Гусев Михаил (Gusev Mihail)

8(915) 001-33-43

[email protected]

2. Дизайн визиток не именных 100шт. для сайта 1luxury.ru и 100 шт. для сайта first-time.ru. Каждая из данных визиток должна содержать контактный телефон, адрес (без номера офиса и корпуса) почтовый адрес и номер телефона. Дизайн должен быть оформлен в стиле сайта (цвета и логотип), графические элементы на вкус дизайнера. Контакты нужно взять с сайтов. Данные визитки должны быть оформлены как рекламные брошурки формата визитки.

У ВСЕХ ВИЗИТОК ВАЖНО СОБЛЮСТИ В РАЗМЕРЕ 2ММ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ПОД ОБРЕЗ!!

Работа сразу должна быть реализована в векторном формате!