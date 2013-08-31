Копирайтер-специалист по 3Dдизайну и моделированию

Дизайн продукцииЗакрытнет заявок94 просмотра
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В Брендинговое агентство KOLORO - на удаленную работу либо для работы в нашем харьковском офисе (на постоянной основе) - требуется копирайтер, специализирующийся на создании текстов по 3D-дизайну.

Требования:

1) Умение писать в научном (энциклопедическом) стиле – кратко, но информативно; грамотность;

2) Осязаемый опыт работы в сфере 3D-дизайна и 3D-моделирования (не только примеры написания статей (по этой или другой тематике), но и практический опыт работы с 3D-графикой, моделированием и прототипированием);

3) Понимание порядка seo-продвижения разработанного материала (самостоятельный подбор, и/либо использование предоставленных нами ключевых слов).

В задачи копирайтера будет входить работа по написанию и доработке статей указанной тематики. А, при желании, сотрудничество с нами по направлению брендинга, 3d-моделирования, дизайна, разработке упаковки, маркетинговому позиционированию и другим услугам, предоставляемым нашим агентством. Гарантируем интересную работу с адекватной оплатой труда!

К заинтересовавшимся просьба: озвучить свои расценки за 1 тысячу знаков без пробелов, и/либо минимальную цену за 1 статью, а также свои расценки на работу по 3D-дизайну и моделированию. Эту информацию, а также краткое резюме и портфолио/ссылку на портфолио, просим отправлять на наш электронный адрес (указан в профиле) либо озвучивать в комментариях под данным объявлением.

Спасибо за внимание.

10 лет назад
Shurochka
Олеся 
40 летАлбания
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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