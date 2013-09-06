Дизайн постера тв передачи/кино

$15
Дизайн продукцииЗавершен9 заявок223 просмотра
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Сделать дизайн постера по готовому ТЗ. Понадобятся умения хорошо работать в Photoshop, делать фотоколлажи, работать с поиском нужных картинок. Постеров (разных) нужно несколько.

10 лет назад
prmanager
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Осталась довольна работой с Кириллом. Задачу улавливает быстро, коррективы вносит оперативно, все четко. Работаю дальше. Рекомендую!
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