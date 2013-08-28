Дизайн Digipack + CD в стиле Grunge, Industial

Нужно разработать дизайн коробки для автомобильных галогенных ламп, и еще несколько коробок для наших товаров. Если все будет хорошо будем работать на постоянной основе. Нужно придерживаться стилистки компании. В приложении как это должно быть. Размеры коробки вышлю на ...
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Добрый вечер!
Необходимо разработать дизайн (без текста) обложки digipack + cd для музыкального альбома.
Ключевая "зацепка" - альбом будет "двухсторонним", т.е. отражать две сущности (формат инь-янь). Обложка должна быть выдержана в таком же стиле. Основная тема - "разрыв" личности на "черное" и "белое", свет и тьму. Стилистика - гранж, индастриал. Должно быть очень много неаккуратных "мазков", но при этом прослеживаться явные контуры определенной фигуры и некий сюжет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО ФАЙЛА
Указаны на странице http://cd-copy.ru/new_shablon.php
1. Макет покраски CD / DVD
2. Шаблон коробки CD digipack 6 полос 1 трей
ПРИЛОЖЕНИЯ
EqzX1Rewuj8.jpg - стилистика, в которой должна быть выполнена работа
1613.jpg - идея, которая может быть использована (когда два человека\фигуры\руки удаляются друг от друга)
16acc12cfa52a70ae06894d442f1f68c.jpg - идея, которая может быть использована. по центру композиции фигура мужчины (не женщины!), которую "разрывают" противоречия.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
На выходе мы ожидаем увидеть jpg файлы работ, подготовленные по техническим требованиям выше.. 50$ будет переведены полностью за файлы в формате jpg максимального качества без ватермарок. При этом возможна предоплата (до 15$), если у исполнителя рейтинг на Веблансере больше, чем этого аккаунта. Конечная доработка (добавление текста, финальная верстка) осуществляется с победителем за дополнительную оплату (по дополнительному согласованию). Мы не отрицаем, что согласование может привести к заметно большей цифре ;)
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ
Jpg-макет по техническим требованиям, приведенным выше, необходимо предоставить до 13 сентября. Подразумевается, что финальный макет (разработанный за дополнительную плату, со слоями, готовый к печати и полностью согласованный) будет предоставлен до 20.00 15 сентября по московскому времени.
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ: 1) Ленивым; 2) Относящимся к работе формально; 3) Любителям "легкой наживы" (сделать простенький логотип со стоковыми изображениями за 50$); 4) Неадекватам; 5) Тем, кто не дочитал до этого момента ;)
ПРОСЬБА БЕСПОКОИТСЯ: 1) Творческим; 2) Умеющим рисовать; 3) Которым нравится тема гранжа-индастриала; 4) Которые сами рисуют в таком стиле бесплатно с удовольствием.
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