Портфолио
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- Без названия166 просмотров
- Без названия184 просмотра
- Без названия140 просмотров
- Без названия208 просмотров
- Без названия164 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
0 баллов
10 лет назад
Работали с данным фрилансистом по двум проектам. По одному работы сделал с большой задержкой, но сделал, по второму взял предоплату и пропал. Советую держаться от него подальше, особенно тем у кого сроки горят или большая сумма заказа.
$80
10 баллов
10 лет назад
Предельно вежливый в общении и исполнительный, внимательный к пожеланиям клиента человек. В рамках работы над проектом было предложено несколько отличных вариантов логотипа и значка. С удовольствием поработаю с Максимом еще.
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую!
$30
10 баллов
10 лет назад
Все великолепно)-
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую!
$50
10 баллов
10 лет назад
Результатом проделанной работы удовлетворен на 100%. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Быстро нашли взаимопонимание. Своевременная оплата. Рекомендую!
Логотипы и Знаки
7 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
3 отзыва(-1)
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
от $50
от 4 дней
нет рейтинга