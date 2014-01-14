BENSON90

Максим BENSON90

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
http://www.weblancer.net/users/BENSON90/portfolio/
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Отзывы заказчиков
quimby
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Подготовка макетов CDR в большой размер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vvv4511
Петр 
77 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов(-1)
$50
0 баллов
10 лет назад
Баннер широкоформатный 3х6 метра
Работали с данным фрилансистом по двум проектам. По одному работы сделал с большой задержкой, но сделал, по второму взял предоплату и пропал. Советую держаться от него подальше, особенно тем у кого сроки горят или большая сумма заказа.
zoom76
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Нужно придумать логотип компании и значок
Предельно вежливый в общении и исполнительный, внимательный к пожеланиям клиента человек. В рамках работы над проектом было предложено несколько отличных вариантов логотипа и значка. С удовольствием поработаю с Максимом еще.
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для визиток
Все великолепно)-
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип для эро-каталога
Результатом проделанной работы удовлетворен на 100%. Рекомендую.
Прекрасный заказчик! Быстро нашли взаимопонимание. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
7 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
3 отзыва(-1)
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
от $50
от 4 дней
нет рейтинга