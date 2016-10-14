Подготовка макетов CDR в большой размер

Добрый день!

Требуется специалист для подготовки больших макетов в печать.

Что есть:

1. Планы с размерами: https://dl.dropboxusercontent.com/u/16515545/l-ID-9.jpg

2. Большой макет CDR в качестве донора

Всего надо будет сделать макеты для 9 магазинов. Первые два надо сделать в самое ближайшее время.

Жду ваших предложений с ценами и сроками (за один магазин).