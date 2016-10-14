Подготовка макетов CDR в большой размер

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Завершен9 заявок183 просмотра

Добрый день!

Требуется специалист для подготовки больших макетов в печать.

Что есть:

1. Планы с размерами: https://dl.dropboxusercontent.com/u/16515545/l-ID-9.jpg

2. Большой макет CDR в качестве донора

Всего надо будет сделать макеты для 9 магазинов. Первые два надо сделать в самое ближайшее время.

Жду ваших предложений с ценами и сроками (за один магазин).

12 лет назад
quimby
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад