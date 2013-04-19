Добрый день! нужно сделать макет двухсторон визитки, а также поправить макет приглашения, подробнее лично icq 171542123
Полиграфия на основе макетов в corel. Визитка
Требуется подготовить несколько макетов:
1. Визитка.
2. Дисконтные карты номиналом: а. 100; б. 200; в. 300 рублей.
3. Макет пакета.
Фирменные цвета - по аналогии с дизайном сайта.
В макетах остаётся всё то же, на тех же местах.
Меняются только фирменный цвет (с оранжевого-серого-зелёного на Бело-серо-голубой) и реквизиты (г. Воронеж вместо Рязань и т.п.).
Реквизиты для визиток: во вложении.
Используем шаблоны из папки:
1. Шаблон для визитки.cdr - верхушку используем как шаблон для визитки.
2. Макет для пакета.cdr - можно использовать отсюда некоторые элементы и для макета пакета в т.ч..
3. Логотип.cdr - исходник логотипа.
4. Папка "Дисконтные карты" - несколько вариантов диск карт, которые и надо использовать (нижнюю часть) при подготовке новых.
Проблема в том, что там цифры - придётся перерисовывать вероятно.
Полное ТЗ во вложении.
Полностью заполняем параметры заявки: сроки, бюджет до предложенного и комментируем по-делу.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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