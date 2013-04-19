Полиграфия на основе макетов в corel. Визитка

Требуется подготовить несколько макетов:

1. Визитка.

2. Дисконтные карты номиналом: а. 100; б. 200; в. 300 рублей.

3. Макет пакета.

Фирменные цвета - по аналогии с дизайном сайта.

В макетах остаётся всё то же, на тех же местах.

Меняются только фирменный цвет (с оранжевого-серого-зелёного на Бело-серо-голубой) и реквизиты (г. Воронеж вместо Рязань и т.п.).

Реквизиты для визиток: во вложении.

Используем шаблоны из папки:

1. Шаблон для визитки.cdr - верхушку используем как шаблон для визитки.

2. Макет для пакета.cdr - можно использовать отсюда некоторые элементы и для макета пакета в т.ч..

3. Логотип.cdr - исходник логотипа.

4. Папка "Дисконтные карты" - несколько вариантов диск карт, которые и надо использовать (нижнюю часть) при подготовке новых.

Проблема в том, что там цифры - придётся перерисовывать вероятно.

Полное ТЗ во вложении.

Полностью заполняем параметры заявки: сроки, бюджет до предложенного и комментируем по-делу.

Спасибо!