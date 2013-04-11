Дизайн двухсторонней визитки

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Добрый день! нужно сделать макет двухсторон визитки, а также поправить макет приглашения, подробнее лично

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12 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров