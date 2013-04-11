Дизайн меню и винной карты (предоплата)

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт23 заявки257 просмотров

Необходимо разработать меню и винную карту для итальянского ресторана. Заказчик желает чтобы меню было из дорогих материалов.

Основные работы:

дизайн обложки

дизайн содержания

выбор материалов исполнения (кожа, картон или чтото другое)

версия на русском языке

версия на английском языке

Прошу обращаться профессионалов в полиграфии.

От вас необходимо портфолио, предложение по стоимости и срокам.

Заранее благодарю!

12 лет назад
montini
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров