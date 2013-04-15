Сверстать страницу в печать для журнала

Юлия отлично справилась с работой. Объем не был прогнозируем заранее, так как исходные данные постоянно менялись. Уверен не каждый исполнитель сможет вытерпеть подобное. Конечно же, и сумма оплаты выросла пропорционально работе. Макет получился супер. Кроме вариантов с правками, был предложен собственный вариант от Юлии. Он и оказался наиболее удачный. Чувствуется опыт работы и производительность компьютера. Так как несмотря на сложность правок, время на их реализацию уходило минимальное.