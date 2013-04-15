Сверстать страницу в печать для журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок256 просмотров

Есть фото, лого, контакты и схематический дизайн как должен выглядеть макет в журнал.

Необходимо в корел подготовить страницу для журнала.

Оплата по факту выполнения, вебмани. Подробности предстоящего макета в приват или icq

Сроки срочные, на все есть время сегодня и немного завтра. В идеале сутки.

12 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zvezdnaja_gavan
Юлия Штерндок 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Юлия отлично справилась с работой. Объем не был прогнозируем заранее, так как исходные данные постоянно менялись. Уверен не каждый исполнитель сможет вытерпеть подобное. Конечно же, и сумма оплаты выросла пропорционально работе. Макет получился супер. Кроме вариантов с правками, был предложен собственный вариант от Юлии. Он и оказался наиболее удачный. Чувствуется опыт работы и производительность компьютера. Так как несмотря на сложность правок, время на их реализацию уходило минимальное.

Заявки фрилансеров

zvezdnaja_gavan
Юлия Штерндок 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад