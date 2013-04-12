Нужно сделать рекламный модуль в газету. Размером 128х40 мм. ч/б. Основная и главная задача > Сделать модуль Эффективнее модулей конкурентов (Наиболее привлекательным для клиентов). Все остальное не так важно. ...
Разработка визитки
На основе дизайна сайта и логотипа, надо сделать дизайн визитки.
В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы с ценой.
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