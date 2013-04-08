Дизайн флаера

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Закрыт33 заявки206 просмотров

Создание рекламного флаера для рекламы магазина. Двухсторониий, с одной стороны описание товара + реклама, с другой инструкция по использованию + реклама.

12 лет назад
Elmate
58 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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