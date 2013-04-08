Добрый день! Необходимо сделать макет визитки для существующего интернет-магазина парфюмерии. Пример который хотелось бы повторить во вложении. Необходимо поместить информацию: 1. Логотип 2. Магазин ...
Дизайн флаера
Создание рекламного флаера для рекламы магазина. Двухсторониий, с одной стороны описание товара + реклама, с другой инструкция по использованию + реклама.
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