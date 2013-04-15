Добрый день! Необходимо подготовить шаблон для флаера. в векторе и .png Формат А5 Двухсторонний (две стороны) Флаер для рекламы вечера спиддейтинга (http://ru.wikipedia.org/wiki/Speed_dating) в баре dreambar.ru Можете посмотреть какие плакаты и ...
Несколько постеров
Здравствуйте!
Задача заключается в следующем - нужно сделать две пары постеров А3 с рассказом об услугах массажа.
Одна пара - будет размещена на стене мужской раздевалки спортивного центра, вторая - в женской. Соответственно, каждая должна работать на свою целевую аудиторию.
ТЗ
1. Листы А3 должны быть расположены горизонтально, рядом друг с другом и иметь общий дизайн.
2. Естественно дизайн должен быть привлекательным и демонстрировать высокий уровень услуг.
3. У нас не СПА салон, а массажный кабинет при спортивном центре.
4. Раздевалки небольшие и постеры будут рассматривать с близкого расстояния.
5. На постерах должно быть размещено довольно много текста, сгруппированного по услугам: название услуги, ее назначение, описание услуги (как она выполняется), рекомендации, продолжительность. Текст во вложении (Цена не нужна)
6. Заголовок: Массаж
7. Дополнителный текст: Запись на процедуры у администратора (495) 517-66-07
Пожалуйста сразу указывайте в заявке сроки и стоимость.
Спасибо.
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