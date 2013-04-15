Несколько постеров

Здравствуйте!

Задача заключается в следующем - нужно сделать две пары постеров А3 с рассказом об услугах массажа.

Одна пара - будет размещена на стене мужской раздевалки спортивного центра, вторая - в женской. Соответственно, каждая должна работать на свою целевую аудиторию.

ТЗ

1. Листы А3 должны быть расположены горизонтально, рядом друг с другом и иметь общий дизайн.

2. Естественно дизайн должен быть привлекательным и демонстрировать высокий уровень услуг.

3. У нас не СПА салон, а массажный кабинет при спортивном центре.

4. Раздевалки небольшие и постеры будут рассматривать с близкого расстояния.

5. На постерах должно быть размещено довольно много текста, сгруппированного по услугам: название услуги, ее назначение, описание услуги (как она выполняется), рекомендации, продолжительность. Текст во вложении (Цена не нужна)

6. Заголовок: Массаж

7. Дополнителный текст: Запись на процедуры у администратора (495) 517-66-07

Пожалуйста сразу указывайте в заявке сроки и стоимость.

Спасибо.