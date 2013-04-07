Макет каталога для печати. 1 лист А3. Срочно.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки219 просмотров

Необходимо срочно создать PDF-каталог (в формате пригодном для сдачи в типографию) продукции для участия в конференции.

Тема: Пробоотбор и пробоподготовка (микробиология)

Объем: 1 двухсторонний лист А3 (4 разворота, обложка + 3 страницы с контентом)

Вся информация и фото есть в наличии.

Никакой особой художественности в оформлении не требуется. Важна скорость и аккуратная подача материала (аккуратная верстка).

Срок изготовления — 1 день.

12 лет назад
taka000
Сергей 
54 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Servakuz
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
$40
1 день
Очень приятно удивлен скоростью и качеством выполнения работы! В наше время это особенно начинаешь ценить. Рекомендую для сотрудничества!
Очень доволен сотрудничеством с заказчиком. Оперативно переданные материалы и деловой подход позволил быстро и качественно сделать проект. Рекомендую!
igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

Servakuz
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад