Есть текст, есть инфо. Нужно "забойное" представление" Страницы сайта.Одной: О проекте. Т.Е. нужно PR представление!
Макет каталога для печати. 1 лист А3. Срочно.
Необходимо срочно создать PDF-каталог (в формате пригодном для сдачи в типографию) продукции для участия в конференции.
Тема: Пробоотбор и пробоподготовка (микробиология)
Объем: 1 двухсторонний лист А3 (4 разворота, обложка + 3 страницы с контентом)
Вся информация и фото есть в наличии.
Никакой особой художественности в оформлении не требуется. Важна скорость и аккуратная подача материала (аккуратная верстка).
Срок изготовления — 1 день.
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