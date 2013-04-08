Требуется макет визитки в векторе

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Завершен10 заявок199 просмотров

Требуется макет визитки в векторе. Ч/б, цветом будет только логотип. Текст и лого – по достижению договорённости.

Бюджет по договорённости

12 лет назад
mokrinskaia
Галина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$5
1 день
Сделано всё было очень оперативно, результат отличный. Будем и дальше сотрудничать.
Очень хороший заказчик! Задание поставлена четко и понятно, что позволило быстро выполнить работу! Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад