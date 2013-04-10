Допечатная подготовка/разработка макета флаера

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок277 просмотров

Товарищи фрилансеры, добрый день!

Необходимо подготовить шаблон для флаера.

в векторе и .png

130 мм х 80 мм

Двухсторонний (две стороны)

Пишите ваши предложения.

Просьба не использовать работу в своем портфолио.

Спасибо за внимание к проекту.

12 лет назад
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$25
1 день
При повторном сотрудничестве Ольга показала себя как отличный специалист постоянно была на связи внимательно относилась ко всем уточнениям Работа выполнена очень оперативно и качественно. РЕКОМЕНДУЮ
Рада продолжать работать с Михаилом! Постоянное сопровождение проекта! Очень терпелив к исполнению проекта!

Заявки фрилансеров

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад